Ярославская область стала четвертой в ЦФО по вложениям в программное обеспечение

Крупные и средние предприятия Ярославской области потратили в 2022 году на создание и приобретение программного обеспечения 450,9 млн руб., говорится в отчете исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это четвертый результат в Центральном федеральном округе после Москвы (189,9 млрд руб.), Московской области (10,8 млрд руб.) и Липецкой области (913,3 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пересчете затрат на одно предприятие Ярославская область также стала четвертой. В среднем одна организация затратила в 2022 году на ПО 688,5 тыс. руб. В целом в исследовании констатируется, что российские крупные и средние предприятия в 2022 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 310 млрд руб. — это рекордные вложения за все прошедшие годы.

«Уход иностранных разработчиков программного обеспечения с российского рынка стимулировал бизнес в ускоренном порядке искать альтернативные отечественные IT-продукты. Процесс импортозамещения софта охватил в первую очередь госсектор, а также крупные предприятия, для которых особенно важны безопасность и непрерывность производственных процессов»,— говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Антон Голицын