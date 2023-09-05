В Ярославле найден инвестор реконструкции аэропорта

В ярославском аэропорту «Туношна» построят новые пассажирский и грузовой терминалы. Работы профинансирует группа компаний «Аэрофьюэлз». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам господина Евраева, сейчас пассажирский терминал рассчитан на 250 тыс. человек в год, новый будет — на 800 тыс. человек. Старый терминал останется под международные рейсы. Кроме того, будет построен грузовой терминал на 50 тыс. тонн.

Сроки реконструкции аэропорта — конец 2026 года - начало 2027 года.

Алла Чижова