Михаил Евраев назвал концессию в Ростове нецелесообразной

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что причиной отказа от концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ростове стало не только вмешательство УФАС, но и нецелесообразность самого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов Ярославской области

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ростов Ярославской области

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что концессионное соглашение о передаче 8 объектов теплоснабжения, 3 центральных тепловых пункта и 17 км сетей было заключено 3 октября 2022 года. Однако почти сразу же сделка была оспорена в арбитражном суде ООО «Росттехсервис», чья заявка на участие в конкурсе была отклонена.

УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и выдало администрации Ростовского района предписание об отмене и расторжении концессионного соглашения, которое было исполнено. В августе суд подтвердил совершение должностным лицом администрации Ростовского муниципального района административного правонарушения при заключении концессии с ООО «ЯрТеплоЭнерго».

Сегодня в ходе пресс-конференции губернатор сообщил, что дело не только во вмешательстве УФАС, но и в самом проекте, который выгоднее будет реализовать самим.

«Мы сами закрыли эту тему. Там дело не в концессионере, а в том, что мы поняли, что это нецелесообразно, поэтому мы закрыли этот проект. Дальше пошли разбирательства. Проект нецелесообразен потому, что мы там без всякой концессии сможем обеспечить нормальное функционирование системы ЖКХ. Нам для этого не нужно тратить такие деньги. Тем более на не совсем выгодных, как я считаю, условиях»,— сказал господин Евраев.

Алла Чижова