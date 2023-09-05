Ярославский губернатор прокомментировал изъятие акций «ТГК-2»

Правительство Ярославской области намерено влиять на работу «ТГК-2» после перехода компании под контроль государства. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе встречи с журналистами сегодня, 5 сентября. Он отметил, что компании необходимо эффективное управление и модернизация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ленинский суд удовлетворил иск генпрокуратуры об изъятии более 80% акций «ТГК-2», принадлежащих разным владельцам, в пользу государства. Один из ответчиков обжаловал решение, в законную силу оно пока не вступило.

Господин Евраев пояснил, что к компании были вопросы и у региональной власти.

«Там речь идет про изменение собственника, под государственный контроль переходит. Но нам важно, чтобы предприятие развивалось, чтобы те работы, которые идут, шли более быстрыми темпами и более качественно, потому что вопросов к «ТГК-2» накопилось огромное количество и по качеству работы, и по скорости. Поэтому нам важно, чтобы управление предприятием было эффективное. Мы будем иметь к этому прямое отношение, чтобы была эффективная программа по модернизации, чтобы дела делались быстро, а не разрыли и черт знает, когда зарыли. Что мы наблюдаем на многих улицах Ярославля»,— прокомментировал губернатор.

Алла Чижова