Пассажиропоток ярославского аэропорта летом упал на 44%

Летом 2023 года пассажиропоток ярославского аэропорта «Туношна» составил 14,3 тыс. человек, что на 44% (11 тыс. человек) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Лобанов Фото: Алексей Лобанов

Всего летом работали 3 авиакомпании по 3 направлениям. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Сочи. Рейсы в Северную столицу перевезли 8 084 пассажира, что на 106% больше, чем прошлым летом. На рейсах в Сочи перевезено 4,8 тыс. человек.

Всего в рамках регулярного расписания самолеты совершили 234 рейса, а средняя загрузка составила 63%. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с сентября из Ярославля запустят прямые рейсы в Самару, Уфу и Пермь.

Алла Чижова