Назначен новый главный судебный пристав Ярославской области

Руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области стал полковник внутренней службы Антон Пряхин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Пряхин

Фото: УФССП по Ярославской области Антон Пряхин

Фото: УФССП по Ярославской области

В УФССП рассказали, что господин Пряхин начал службу в органах принудительного исполнения в 2019 году в должности начальника Межрайонного отделения по особым исполнительным производствам УФССП России по Красноярскому краю. Потом он возглавлял УФССП по Магаданской области.

До ноября 2022 года пост главного судебного пристава в Ярославской области занимал Андрей Абрамов. Однако господин Абрамов покинул должность и уехал в другой регион. До настоящего момента и.о. руководителя управления был Рашид Разыханов, сейчас он снова вернется на должность заместителя.

Алла Чижова