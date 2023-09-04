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Рост задолженности ярославцев по кредитам ускорился в 9,8 раз

В первом полугодии 2023 года прирост задолженности населения Ярославской области по кредитам увеличился в 9,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16 млрд 783 млн. Об этом сообщает Ярославльстат. За первое полугодие 2022 года прирост составил 1 млрд 713,5 млн.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего по данным Банка России на 1 июля 2023 года ярославцы были должны по кредитам 185 млрд 273 млн руб. (169 млрд 44 млн на 1 января).

При этом доля просроченной задолженности за первое полугодие снизилась с 4,6 до 4,3%. По данным ярославского отделения Банка России, прирост задолженности стал следствием роста рынка кредитования.

«Ярославский рынок кредитования растет, но с помощью специальных инструментов Банк России ограничивает выдачу рискованных кредитов. В частности, сейчас ограничивается кредитование заемщиков, у которых более 80% дохода ежемесячно уходит на платежи по кредитам. Кроме того, введены лимиты по необеспеченным кредитам сроком более 5 лет»,— сказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Антон Голицын

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