Ярославского ресторатора привлекли к ответственности за рекламу бара «Ад»

Ярославское УФАС привлекло к административной ответственности ресторатора за рекламу караоке-бара «Ад». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший караоке-бар "Ад"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Бывший караоке-бар "Ад"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении антимонопольной службы, ресторатор рекламировал бар «Ад», создавая аналогию данной организации с образом ада и используя фразы «Ад», «устрою настоящий бал сатаны». Кроме того, для создания образа использовались красный и черный цвета, смайлы в виде черта. Все это вместе вызвало ассоциацию с сатанизмом.

«В материалах дела имеются объяснения от члена Советов по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области, согласно которым размещенные рекламодателем материалы способны оскорбить чувства верующих христиан независимо от их деноминации»,— сообщили в УФАС.

Антимонопольная служба вынесла постановление о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения, поскольку такое правонарушение совершенно впервые.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что клуб «Ад» в Ярославле закрывался после жалоб общественного движения «Зов народа» из-за продвигаемой заведением идеологии. Однако вскоре после закрытия караоке-бар вновь открылся, но под другим названием.

Алла Чижова