В Ярославле извлекли пули времен мятежа из храма Михаила Архангела

Во время реставрационных работ на храме Михаила Архангела из фасада были извлечены пули времен Ярославского восстания (в советской историографии мятежа) 1918 года. Об этом сообщили в Ярославской митрополии.

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Церковь серьезно пострадала во время боев июля 1918 года, так как находилась в зоне обстрела центра города силами Красной армии. Сейчас ведется реставрация фрески «Коронование Божией Матери» на фронтоне храма.

«Фреска местами была простреляна во время Ярославского восстания 1918 года. В 1925-26 году были проведены работы по восстановлению фасадов. Пробоины заделали, но пулевые отверстия сохранились. И во время реставрационных работ, которые ведутся в настоящее время, были извлечены несколько пуль»,— сообщили в Ярославской митрополии.

Работы выполняет художественная мастерская «Реставратор». «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле возникла дискуссия — стоит ли сохранять следы от пуль и восстанавливать фреску. Реставратор Вячсеслав Сафронов предложил увековечить пробоины в фотографиях, которые могут быть размещены у входа в храм.

Антон Голицын