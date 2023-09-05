Здания ярославского правительства предложат под отели и рестораны

Подразделения правительства Ярославской области освободят здания в центре города, которые предполагается предложить инвесторам под отели, рестораны и музеи. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославское правительство в 2024 году планирует потратить 700 млн руб. для приобретения административного здания с последующим размещением в нем органов исполнительной власти региона, который сейчас занимают здания-объекты культурного наследия в зоне ЮНЕСКО. Михаил Евраев объяснил приобретение правительством нового здания необходимостью развивать туристические пространства в центре Ярославля и снижать затраты областного бюджета на содержание объектов культурного наследия.

Сегодня в ходе встречи с журналистами губернатор рассказал, что на переезд ярославских ведомств потребуется год-полтора. Новое здание для правительства и его структур будут искать на торгах.

«Идея простая: чтобы наши ведомства перестали занимать те здания в центре города и прежде всего в зоне ЮНЕСКО, в которых они сейчас находятся, и переехали. Но не на окраину, а недалеко. И при этом, чтобы они были максимально сгруппированы. Здания, которые будут освобождаться, мы будем на торгах предоставлять инвесторам под отели, музеи, театры, рестораны — под туристическую инфраструктуру»,— сказал господин Евраев.

Алла Чижова