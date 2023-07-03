События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

Следите за онлайн-трансляцией здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Минобороны Швеции изучает возможность бойкотирования шведского автопроизводителя Volvo Cars. Автодилеры готовятся пересматривать цены из-за слабеющего рубля. Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая очередь. Владимир Путин призвал сделать все, чтобы основой экономики были не импортные товары, а отечественные. Пост гендиректора московского автомобильного завода «Москвич» занял Ханс-Петер Мозер. «Автотор» собирается в 2023 году начать сборку автомобилей еще двух китайских брендов.

День 494-й. 2 июля. Воскресенье

02.07.2023 13:09

Минтранс Крыма увеличил количество постов досмотра перед Крымским мостом из-за пробок. Часть работников переместили с крымской стороны моста на краснодарскую.

02.07.2023 08:39

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 08:00 мск увеличилась до 6,5 км. Еще два часа назад очередь из машин была длиной 3 км. С 6:00 до 8:00 она увеличилась вдвое.

02.07.2023 07:29

Очередь на въезде на Крымский мост из Краснодарского края к утру сократилась до 3 км, время ожидания — до 1,5 часа.

День 493-й. 1 июля. Суббота

01.07.2023 19:17

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь автомобилей на Крымский мост по состоянию на 18:00 мск cо стороны Кранодарского края составляет 7 км, со стороны Крыма — 1,5. Время ожидания — 5 часов и 1 час соответственно.

01.07.2023 17:50

Автодилеры готовятся пересматривать цены из-за слабеющего рубля. Резко подорожают при этом, вероятно, не все импортные машины, сообщили “Ъ FM” участники рынка. На уходящей неделе курс российской валюты к доллару вплотную приблизился к отметке 90 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

01.07.2023 17:12

Очередь перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 9 км. В краснодарском оперштабе отметили, что количество автомобилей в очереди продолжает расти. В штабе попросили автомобилистов при планировании поездок в Крым «учитывать дорожную ситуацию» и «закладывать время для прохождения необходимых проверок».

01.07.2023 13:16

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что за прошедшие сутки, 30 июня, обстрелу подверглись четыре населенных пункта и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

01.07.2023 11:23

Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая очередь. Сейчас Крымский мост могут использовать только легковые автомобили и автобусы. На въезде на мост весь транспорт проходит обязательный досмотр.

День 492-й. 30 июня. Пятница

30.06.2023 22:08

Правительство России ввело запрет на перевозки грузов по территории России польскими транспортными средствами. При этом запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область, чтобы снабжать регион необходимыми товарами. До 30 декабря продлен запрет фурам из недружественных стран.

30.06.2023 20:08

Сотни неукомплектованных Kia обнаружили журналисты на площадке «Автотора» в Калининграде. Там собирали модели Soul, Seltos и Cerato. На некоторых из них отсутствует приборная панель, на других нет мультимедийной системы. Кроме того, у моделей нет и элементов внутренней отделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа завода «Автотор», 2021 год

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Работа завода «Автотор», 2021 год

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

День 491-й. 29 июня. Четверг

29.06.2023 20:14

Россияне смогут переделать свои старые автомобили в современные электрокары. Технологию предложила калининградская компания «Автотор». Ремоторизация займет около пяти дней. За это время с машины снимут бак, выхлопную систему и еще некоторые детали. Вместо них установят аккумулятор и электродвигатель. Услуга будет стоить 100 тыс. руб. без учета запчастей. Полную цену авторы проекта назвать пока затрудняются, но признают, что главная деталь — батарея для электродвигателя довольно дорогая. Ее можно будет брать в лизинг.

29.06.2023 15:26

Президент России Владимир Путин призвал сделать все, чтобы основой экономики были не импортные товары, а отечественные. «На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по сути вытесняли нашу отечественную продукцию. И причем далеко не всегда за счет качества и цены, а за счет агрессивной рекламы. И за счет, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили»,— сказал господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления транснационального концерна Daimler AG, глава подразделения Mercedes-Benz Cars и член совета директоров Дитер Цетше, президент России Владимир Путин и федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во время церемонии открытия завода по производству легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» концерна Daimler на территории индустриального парка «Есипово»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель правления транснационального концерна Daimler AG, глава подразделения Mercedes-Benz Cars и член совета директоров Дитер Цетше, президент России Владимир Путин и федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во время церемонии открытия завода по производству легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» концерна Daimler на территории индустриального парка «Есипово»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

29.06.2023 14:18

Национальном союзе защиты прав потребителей хотят запретить дилерам устанавливать наценку на российские автомобили выше 15%. Они считают, что это решит проблему необоснованно завышенных цен, а отрасль сможет активнее развиваться. Ограничение наценки на российские автомобили приведет к резкому удорожанию всех новых машин — так считают участники рынка. Специалисты подчеркивают, что сейчас маржа компаний не превышает 5-7%.

29.06.2023 09:44

Гендиректор московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин покинул должность и стал председателем совета директоров. Пост гендиректора занял Ханс-Петер Мозер. Уроженец Германии в 2013–2022 годах возглавлял проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка на конвейере завода «Москвич» нового автомобиля «Москвич 3»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сборка на конвейере завода «Москвич» нового автомобиля «Москвич 3»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

День 490-й. 28 июня. Среда

28.06.2023 18:43

«Автотор» собирается в 2023 году начать сборку автомобилей еще двух китайских брендов. Их названия в компании пока не указывают. Компания планирует по итогам 2023 года произвести 70 тыс. автомобилей, план продаж компании на 2023 год — 58–60 тыс. машин.

28.06.2023 14:14

В мае 2023 года россияне потратилиъ на покупку подержанных автомобилей 487,3 млрд руб. — это на 85% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Наиболее существенно увеличились затраты граждан России на японские автомобили с пробегом.

28.06.2023 14:12

В России вырос рынок аренды премиальных автомобилей. Особым спросом пользуются Rolls-Royce и Bentley. С начала 2023 года предложение в сегменте увеличилось на 55%.

День 489-й. 27 июня. Вторник

27.06.2023 16:51

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией BAIC на заводе в Калининграде начала подготовку к производству новой модели — рамного внедорожника BAIC BJ40. Тестовые экземпляры BAIC BJ40 уже выпущены на «Автоторе», а серийное производство кроссовера намечено на 2023 год.

27.06.2023 01:47

Минобороны Швеции и администрация города Гётеборг изучают возможность бойкотирования шведского автопроизводителя Volvo Cars. Основной владелец компании китайская Geely Holding ранее была внесена в украинский список «спонсоров войны».

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Минобороны Мари Тисетер. «Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись»,— сказала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volvo Фото: Volvo

27.06.2023 01:27

Спрос на полисы, замещающие гарантии производителя для автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, оказался низким в массовом сегменте, более высоким — в премиум. Дилеры предупреждают о серьезных проблемах с запчастями для автомобилей класса премиум, так что зачастую реализация гарантий от страховщиков может быть финансовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

День 488-й. 26 июня. Понедельник

26.06.2023 20:37

В Липецкой области восстановили все дороги, которые перекопали экскаваторами для остановки техники ЧВК «Вагнер». К восстановлению полотна приступили вечером в субботу, 24 июня, когда стало известно, что силы ЧВК возвращаются в полевые лагеря. Вырытые экскаваторами рвы засыпали песком и щебнем, после чего открыли по ним движение автомобилей. Сегодня утром, 26 июня, их начали асфальтировать.

26.06.2023 13:13

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что 24 июня была совершена попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Вопрос восстановления дорог после ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным господин Мишустин поручил контролировать Марату Хуснуллину.

26.06.2023 01:25

Доля параллельного импорта автомобилей в кредитных продажах банков с начала года не превышает 6%. И эта доля будет снижаться в ближайшие месяцы, считают участники рынка.

Следите за онлайн-трансляцией здесь.