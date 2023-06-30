Kia ждет комплектующих

Сотни неукомплектованных Kia обнаружили на площадке «Автотора» в Калининграде. Там собирали модели Soul, Seltos и Cerato. Портал Autonews выяснил, что на некоторых из них отсутствует приборная панель, на других нет мультимедийной системы. Кроме того, у моделей нет и элементов внутренней отделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На заводе надеются, что смогут найти недостающие детали и завершить сборку, но сроков не дают, рассказала заместитель главного редактора портала Autonews Алина Распопова: «Журналистов пригласили на "Автотор" посмотреть на новые модели автомобилей, которые предприятие начало выпускать взамен ушедших или замороженных иностранных брендов.

Вместо них нам показали китайских производителей, в том числе Baic, Kaiyi и так далее. При этом "Автотор" был одной из площадок по выпуску Kia, здесь собирали Soul, Cerato, Seltos и другие модели. Часть из них предприятие успело собрать.

Сама площадка там огромная — авто много. Они абсолютно новые, красивые, яркие. Издалека даже кажется, что машины готовы к отправке. Но на самом деле у них проблемы с электроникой, с теми компонентами, которые на первый взгляд и не видны: элементами мультимедийных систем, внутренней электроникой. Если "Автотор" найдет необходимые запчасти, автомобили планируется доделать и продать».

Сколько могут стоить эти модели? И что в целом происходит с рынком бюджетных авто? “Ъ FM” обсудил это с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым:

«Если "Автотору" удастся до конца собрать эти машины, то они отправятся в продажу. Цены на них установят такие же, как на автомобили аналогичного сегмента. Kia Soul будет стоить не меньше 2 млн руб.

Если говорить о прочих поставках машин этого класса, то маленьким компаниям, которые везут 20-50 штук, поставлять такие недорогие авто, как Polo, Solaris и Soul, невыгодно. Дело не только в этом, но и в том, что у нас огромная проблема с логистикой. Не хватает железнодорожных составов, автовозов, как это ни странно. И с этим борются крупные поставщики китайских машин. Я уж не говорю про мелких поставщиков.

Что касается объявлений о продаже моделей Kia, многие дилеры работают по хитрой и неприятной для покупателя схеме: размещают самые ходовые модели по несуществующим ценам. То есть это не реальные автомобили, которые есть на данный момент в продаже, а попытка охватить максимальное количество заинтересованных покупателей. И уже потом через рассказы, объяснения продавцы пытаются увести покупателя на ту модель, которая есть в продаже».

Сейчас «Автотор» готовится производить китайский внедорожник Baic BJ40. На заводе уже выпущено несколько моделей авто в тестовом режиме. Планируется, что в июле машины начнут поставлять дилерам.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин