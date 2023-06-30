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Коммерсантъ FM
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Kia ждет комплектующих

Какие компоненты нужны для завершения сборки машин бренда на заводе «Автотора»

Сотни неукомплектованных Kia обнаружили на площадке «Автотора» в Калининграде. Там собирали модели Soul, Seltos и Cerato. Портал Autonews выяснил, что на некоторых из них отсутствует приборная панель, на других нет мультимедийной системы. Кроме того, у моделей нет и элементов внутренней отделки.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На заводе надеются, что смогут найти недостающие детали и завершить сборку, но сроков не дают, рассказала заместитель главного редактора портала Autonews Алина Распопова: «Журналистов пригласили на "Автотор" посмотреть на новые модели автомобилей, которые предприятие начало выпускать взамен ушедших или замороженных иностранных брендов.

Смогут ли компании выпустить достаточное количество автокомпонентов

Вместо них нам показали китайских производителей, в том числе Baic, Kaiyi и так далее. При этом "Автотор" был одной из площадок по выпуску Kia, здесь собирали Soul, Cerato, Seltos и другие модели. Часть из них предприятие успело собрать.

Сама площадка там огромная — авто много. Они абсолютно новые, красивые, яркие. Издалека даже кажется, что машины готовы к отправке. Но на самом деле у них проблемы с электроникой, с теми компонентами, которые на первый взгляд и не видны: элементами мультимедийных систем, внутренней электроникой. Если "Автотор" найдет необходимые запчасти, автомобили планируется доделать и продать».

Сколько могут стоить эти модели? И что в целом происходит с рынком бюджетных авто? “Ъ FM” обсудил это с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым:

«Если "Автотору" удастся до конца собрать эти машины, то они отправятся в продажу. Цены на них установят такие же, как на автомобили аналогичного сегмента. Kia Soul будет стоить не меньше 2 млн руб.

Если говорить о прочих поставках машин этого класса, то маленьким компаниям, которые везут 20-50 штук, поставлять такие недорогие авто, как Polo, Solaris и Soul, невыгодно. Дело не только в этом, но и в том, что у нас огромная проблема с логистикой. Не хватает железнодорожных составов, автовозов, как это ни странно. И с этим борются крупные поставщики китайских машин. Я уж не говорю про мелких поставщиков.

С какими трудностями сталкиваются продавцы машин

Что касается объявлений о продаже моделей Kia, многие дилеры работают по хитрой и неприятной для покупателя схеме: размещают самые ходовые модели по несуществующим ценам. То есть это не реальные автомобили, которые есть на данный момент в продаже, а попытка охватить максимальное количество заинтересованных покупателей. И уже потом через рассказы, объяснения продавцы пытаются увести покупателя на ту модель, которая есть в продаже».

Сейчас «Автотор» готовится производить китайский внедорожник Baic BJ40. На заводе уже выпущено несколько моделей авто в тестовом режиме. Планируется, что в июле машины начнут поставлять дилерам.

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Даниил Бабкин

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