Правительство запретило фурам из Польши перевозки по России

Правительство России ввело запрет на перевозки грузов по территории России польскими транспортными средствами. При этом запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область, чтобы снабжать регион необходимыми товарами.

Кроме того, исключения составляют перевозки критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия). Также до 30 декабря продлен запрет на перевозки фурами по России из недружественных стран. Для них существует перечень товаров, на которые не распространяется запрет: он состоит из 20 позиций, включая алкогольные напитки, фрукты и орехи, табак, молочную продукцию, мясо.

23 мая депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно одобрили проект о мерах к польским автомобильным перевозчикам в ответ на антироссийскую политику Варшавы. Парламентарии предлагали запретить транзит фур из Польши через Россию.

Запрет на въезд фур из недружественных стран был введен осенью 2022 года и действовал до 30 июня. Запрет касается транзитных перевозок, при этом исключения составляют почтовые и гуманитарные грузы. Правительство ввело запрет в ответ на санкции западных стран: ЕС перестал пропускать фуры с российскими и белорусскими номерами с апреля прошлого года.

Кто выиграет и проиграет от запрета польским грузовикам въезжать в РФ — в материале «Ъ» «Еще фура не згинела».