Пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 км, из Крыма очереди нет

Очередь на въезде на Крымский мост из Краснодарского края к утру сократилась до 3 км, время ожидания — до 1,5 часа. Из Крыма в Краснодарский край пробки нет, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в Telegram.

Минтранс приводит данные на 6:00. В полночь пробка в Крым составляла 5 км, из полуострова — 0,5 км.

Большая пробка образовалась на въезде в Крым утром 1 июля. Днем она увеличивалась до 9 км, но вечером начала сокращаться. Управление ведомственной охраны Минтранса объяснило очереди ростом числа автотранспорта и багажа, подлежащего досмотру. В связи с этим было увеличено число постов и смен. Ведомство просило водителей заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Леонид Уварчев