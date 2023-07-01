Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая очередь

Пятикилометровая очередь со стороны Краснодарского края образовалась перед Крымским мостом. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до пяти км, время ожидания досмотра составило более двух часов»,— написал господин Лукашенко в Telegram-канале.

Для увеличения пропускной способности власти увеличили штат сотрудников на линиях досмотра. Также был усилен контроль за их работой.

Сейчас Крымский мост могут использовать только легковые автомобили и автобусы. На въезде на мост весь транспорт проходит обязательный досмотр.