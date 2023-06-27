Минобороны Швеции рассматривает введение бойкота Volvo Cars

Министерство обороны Швеции и администрация крупного города Гётеборг изучают возможность бойкотирования шведского автопроизводителя Volvo Cars. Основной владелец компании — китайская Geely Holding — ранее был внесен в украинский список «спонсоров войны».

О том, что власти рассматривают вопрос, рассказала газета Dagens industri. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Минобороны Мари Тисетер. «Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись»,— сказала она (перевод ТАСС).

Украина внесла Geely в список «спонсоров войны» на прошлой неделе. Решение объяснялось отказом китайской компании уйти с российского рынка.

Производитель автомобилей Volvo Cars принадлежала шведской Volvo Group до 1999 года. После этого была выкуплена Ford Motor Company. Geely Holding Group приобрела компанию в 2010 году. Штаб-квартира Volvo Cars находится в Гётеборге.

В Швеции и Норвегии многими ранее был объявлен бойкот шоколаду Marabou из-за связей материнской компании Mondelez с Россией. Фирма также попала в украинский список «спонсоров войны». Компания владеет брендами Daim, Toblerone, Philadelphia и O’boy.

Леонид Уварчев