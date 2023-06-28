«Автотор» планирует собирать автомобили еще двух китайских брендов

Российский автомобильный холдинг «Автотор» собирается в 2023 году начать сборку автомобилей еще двух китайских брендов. Их названия в компании пока не указывают.

«Бренды: мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам»,— рассказал глава совета директоров холдинга «Автотор» Валерий Горбунов (цитата по «РИА Новости»).

«Автотор» планирует по итогам 2023 года произвести 70 тыс. автомобилей, сообщили в пресс-службе компании. План продаж компании на 2023 год — 58–60 тыс. машин. Ранее «Автотор» заявлял о планах произвести в текущем году примерно 100 тыс. машин «при позитивном прогнозе и развитии событий».

В апреле сообщалось, что завод «Автотор» и китайский концерн BAIC запустили производство автомобилей в Калининградской области. Начать их продажи планировалось во втором квартале 2023 года.

В январе «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5, и планирует выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году. Компания утверждала, что это не последний китайский партнер, автомобили которого встанут на площади, освободившиеся после приостановки работы с Kia, Hyundai и BMW .

Александр Кислов