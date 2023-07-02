Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 6,5 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 08:00 мск увеличилась до 6,5 км. Еще два часа назад очередь из машин была длиной 3 км. С 6:00 до 8:00 она увеличилась вдвое. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край- Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов»,— написал Николай Лукашенко в Telegram.

Пробка со стороны Краснодарского края образовалась на подъезде к Крымскому мосту утром 1 июля. Днем она выросла до 9 км. Очередь выросла из-за увеличения досмотров автотранспорта и багажа. Было увеличено число постов и смен досматривающих. Власти просили водителей заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Анастасия Ларина