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Коммерсантъ FM
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Путин о конкуренции российских компаний с иностранными: любое доминирование не вечно

Президент России Владимир Путин призвал сделать все, чтобы основой экономики были не импортные товары, а отечественные. По его словам, российские компании готовы к конкуренции с иностранными, и любое доминирование не вечно. Об этом он заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

«На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по-сути вытесняли нашу отечественную продукцию. И причем далеко не всегда за счет качества и цены, а за счет агрессивной рекламы. И за счет, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент заявил, что в России необходимо задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения. По его словам, этих целей стоит достигать за счет предложений, которые выдвигают граждане и различные объединения. «Другими словами, экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии»,— сказал он.

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