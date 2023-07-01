Очередь перед Крымским мостом увеличилась до девяти километров

Очередь перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 9 км. В краснодарском оперштабе отметили, что количество автомобилей в очереди продолжает расти.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке»,— говорится в сообщении оперативного штаба края.

В штабе попросили автомобилистов при планировании поездок в Крым «учитывать дорожную ситуацию» и «закладывать время для прохождения необходимых проверок».

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что время ожидания досмотра автомобиля на Крымском мосту составляет порядка двух часов.

Сейчас Крымский мост могут использовать только легковые автомобили и автобусы. На въезде на мост весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Александр Кислов