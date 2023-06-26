В Липецкой области восстановили все перерытые экскаваторами дороги

Правительство Липецкой области сообщило в своем Telegram-канале о восстановлении всех участков дорог, которые перекопали экскаваторами для остановки техники ЧВК «Вагнер».

К восстановлению полотна приступили вечером в субботу, 24 июня, когда стало известно, что силы ЧВК возвращаются в полевые лагеря. Вырытые экскаваторами рвы засыпали песком и щебнем, после чего открыли по ним движение автомобилей. Сегодня утром их начали асфальтировать. Известно, что работы проводились профильными службами на пяти участках дорог.

Радикальные меры по перекапыванию дорог были приняты после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Президент Владимир Путин назвал происходящее вооруженным мятежом. Против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с Евгением Пригожиным о мирном решении конфликта. Глава ЧВК должен был уехать в Белоруссию.

Сергей Толмачев, Воронеж