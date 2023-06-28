«Открытие Авто»: россияне в мае увеличили на 85% расходы на покупку подержанных машин

Аналитики «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») сообщили, что в мае 2023 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 487,3 млрд руб. — это на 85% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

«За май 2023 года россиянами было куплено 501,9 тыс. автомобилей с пробегом — на 54% больше, чем в мае 2022 года (326,7 тыс. шт.)»,— отмечается в результатах исследования «Открытие Авто».

Наиболее существенно увеличились затраты граждан России на японские автомобили с пробегом: если сравнивать с показателями того же месяца 2022 года, то этот сегмент рынка в денежном выражении вырос сразу на 105%, до 165,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что доля параллельного импорта автомобилей в кредитных продажах банков с начала года не превышает 6%. Причем, по мнению участников рынка, доля будет снижаться уже в ближайшие месяцы. Эксперты и банкиры сходятся во мнении, что рынок автокредитования будет поддерживать сегмент автомобилей с пробегом. По данным «Авито Авто», в январе-мае нынешнего года наиболее популярными на вторичном рынке автомобилями в возрасте 3-5 лет оказались модели Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Деньги разъехались с импортом».

Александр Кислов