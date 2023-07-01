Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 7 км

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь автомобилей на Крымский мост по состоянию на 18:00 мск cо стороны Кранодарского края составляет 7 км, со стороны Крыма — 1,5. Время ожидания — 5 часов и 1 час соответственно.

«В связи с большим ожиданием в очереди на въезд в Крым со стороны Краснодарского края организована выдача питьевой воды. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства»,— добавил господин Лукашенко в своем Telegram-канале.

Изначально очередь со стороны Кубани растянулась на 5 км, затем увеличилась до 9 км. На пунктах контроля увеличено количество сотрудников, усилена работа линий досмотра и сил обеспечения.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ объясняли, что причиной возникновения очереди стало увеличение потока машин и «провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру».

Лусине Баласян