Роскошь взаймы

В России вырос рынок аренды премиальных автомобилей. Особым спросом пользуются Rolls-Royce и Bentley, выяснил “Ъ FM”. С начала 2023 года предложение в сегменте увеличилось на 55%, следует из данных компании «ГТК-Холдинг», которые приводят «Известия». Сколько стоит арендовать премиальное авто? И готовы ли владельцы сдавать машины незнакомцам? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Кардава, Коммерсантъ Фото: Георгий Кардава, Коммерсантъ

С начала этого года число предложений аренды автомобилей премиум-сегмента увеличилось в полтора раза. Для сравнения за весь 2022-й показатель вырос всего на 10% год к году. Сформировалась уже целая инфраструктура по прокату дорогих машин, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Еще несколько лет назад компаний, которые занимались прокатом таких машин, не было, а сейчас они появились. Рынок насыщается, и появляется спрос на подобные услуги. Людям интересно пробовать экзотические машины, дорогие, старые. Появились страховые продукты для таких автомобилей на рынке, потому что раньше сдавали все на свой страх и риск, то сейчас появляется страховка, есть каско».

Цена аренды премиальных марок в сутки варьируется от 10 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Среди популярных — Mercedes-Benz, BMW и Lamborghini. Но, как выяснил “Ъ FM”, в компании по аренде элитных автомобилей Vroom club, особым спросом у клиентов пользуются Rolls-Royce и Bentley:

«Rolls-Royce не так много сейчас, и их очень быстро разбирают, как и Bentley. Они всегда в арендах. Сейчас такие авто уезжают в другие страны, большинство — в Дубай, поэтому бронируют всегда заранее. Стоимость аренды Rolls-Royce и Bentley находится в районе 100 тыс. руб., плюс залог —тоже 100 тыс. руб. на каждую машину».

Предлагают в прокат и внедорожники, мотоциклы, кабриолеты, купе и спорткары. На последние спрос выше, рассказали представители сервиса Moscow Dream Cars:

«Кто-то берет премиальные авто а аренду на продолжительное время, скидки начинаются на срок от недели. Спорткары, как правило, арендуют на пару дней. Лучше заранее бронировать, потому что к выходным половина уже висит в брони. Lamborghini Urus, допустим, больше относится к спорткарам, поэтому стоит 80 тыс. руб. за сутки».

Средний срок проката дорогих машин — три-четыре дня. Этого времени достаточно для тест-драйва или съемки музыкальных клипов и контента блогеров. Часто такие автомобили используют как альтернативу премиум-такси в командировках.

Однако опрошенные “Ъ FM” владельцы не спешат расставаться с роскошными машинами из личного автопарка. Старший партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский лишь изредка отдавал их проверенным людям и то по особым случаям:

«Я вообще противник любой аренды. Но у меня несколько раз одалживали мою машину для съемок, для свадеб. Но это были близкие люди, авто брали, чтобы поехать в ЗАГС».

Около 80% предложений аренды премиальных машин приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край — речь идет о Черноморском побережье.

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Елена Тюленева