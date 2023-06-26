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Коммерсантъ FM
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Деньги разъехались с импортом

Автокредитование продолжит расти за счет подержанных автомобилей

Доля параллельного импорта автомобилей в кредитных продажах банков с начала года не превышает 6%, подсчитали участники рынка. Причем, по их мнению, доля будет снижаться в ближайшие месяцы. Эксперты и банкиры сходятся во мнении, что рынок автокредитования будет поддерживать сегмент автомобилей с пробегом.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценкам банка «Открытие», доля параллельного импорта в общем объеме автокредитования в России не превышает 6% по количеству сделок, в целом речь идет о немногим более 18 тыс. машин. «В перспективе доля будет держаться примерно на том же уровне или снижаться на фоне потенциального сокращения объемов серого импорта во второй половине года,— полагают в банке.— Доля по объему выдач в деньгах с учетом цен "параллельных" авто может быть примерно вдвое выше».

По оценкам дилеров, порядка половины автомобилей, привезенных по каналам параллельного импорта, продается сегодня в кредит, отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. Однако темпы роста параллельного импорта снижаются. С апреля по май количество регистраций импортированных машин увеличилось всего на 4%, с до 9221 автомобиля, тогда как в апреле и мае речь шла о 9% и 34%, соответственно.

«Происходит постепенное насыщение спроса на автомобили премиального и люксового сегмента, занимающие подавляющую долю в этом канале поставок,— поясняет эксперт.— С учетом текущего курса рубля дилерам становится невыгодно ввозить данные дорогие авто». Восстанавливаются продажи на официальном рынке, за счет как расширения предложения китайских марок, так и возобновления производства российских брендов, добавляет госпожа Дембицкая.

По данным Frank RG, в мае было выдано 81 тыс. автокредитов на сумму 117,9 млрд руб. Второй месяц подряд рынок показывает рекордные за всю историю наблюдений результаты (см. “Ъ” от 11 мая, от 8 июня). По данным «Автостата», доля кредитов в продажах новых автомобилей находится на уровне 40%. Порядка 10–15% новых машин на рынке поставляются параллельным импортом.

Незначительным называют влияние параллельного импорта на рынок автокредитования в первом квартале 2023 года и в НРА. «Последующий рост рынка автокредитования будет поддерживаться замещением западных марок на китайские и отечественные, а также, как происходит в последние несколько лет, увеличением среднего чека в сегменте,— считает директор рейтингов финансовых компаний НРА Ирина Лапко.— Кроме того, продолжит стимулировать рынок автокредитования сегмент автомобилей с пробегом».

Данные агентства «Автостат» это подтверждают: количество кредитов, выданных в марте на покупку новых автомобилей, выросло по отношению к марту 2022 года в 3,6 раза, а объем — в 3,4 раза, а на подержанный транспорт — в 3,5 и 4,5 раза, соответственно.

В «Росбанк Авто» вообще не выделяют подержанные машины в самостоятельный сегмент в автокредитовании. Но банк выдает кредиты на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, которые продаются в дилерских центрах, уточняет начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов.

По оценке ВТБ, по мере наполнения рынка китайскими брендами и восстановления отечественного автопрома во втором полугодии доля параллельного импорта в выдачах автокредитов будет снижаться. «Свою роль в этом сыграет и поддержка официально импортируемых машин и машин местного производства в виде рекламы и субсидированных кредитных программ»,— подчеркивают в банке.

Специальные продукты для физлиц по ввозу автомобилей из-за границы пока не получили распространения на рынке, добавляет управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. «Связано это в первую очередь со сложностями трансграничных переводов и большим количеством контрагентов в цепочке поставки (доставка, растаможивание, выкуп за границей),— поясняет он.— А уже привезенные автомобили в России могут кредитоваться по стандартным программам автокредитования и соответственно учитываться».

Полина Трифонова, Ольга Никитина

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