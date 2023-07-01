Автодилеры присмотрятся к курсу

Автодилеры готовятся пересматривать цены из-за слабеющего рубля. Резко подорожают при этом, вероятно, не все импортные машины, сообщили “Ъ FM” участники рынка. На уходящей неделе курс российской валюты к доллару вплотную приблизился к отметке 90 руб.

Стоимость иномарок в России в связи с этим увеличится не менее чем на 15%, полагает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Курс по ставке практически для большинства ввозимых автомобилей, особенно китайских, был рассчитан на основе 77-78 руб. за доллар. Соответственно, аналогично рассчитывался курс юаня, поскольку это привязанная к доллару валюта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

То есть предположить, что цена не будет скорректирована в сторону увеличения, просто невозможно по одной простой причине: когда машина попадает на российскую таможню, основная пошлина платится именно по дате ввоза автомобиля, то есть на сегодняшний день. Если курс 89 руб. или 90 руб., на дату растаможки, но изначально все рассчитывали на 75 руб., то несложно вычислить процент и понять, что на 15%, скорее всего, цена возрастет. К этому надо быть готовым. Как говорится, новый курс — новые цены».

Цены на импортные авто, скорее всего, поднимутся гораздо быстрее, чем это происходило раньше, не исключает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«При существенном изменении валютного курса импортеры, которые преимущественно были на тот момент дочерними компаниями зарубежных автопроизводителей, работали по фиксированным ценам. Они устанавливались, на год или на какой-то другой период, и постепенно принималось решение о поэтапной, ступенчатой корректировке цен. Сейчас существенная часть автомобилей импортируется другими компаниями, зачастую теми, которые гораздо быстрее принимают решения, быстрее корректируют, и которые не имеют просто-напросто финансовой возможности нивелировать в таком объеме валютные риски.

Поэтому сейчас, думаю, корректировка валютного курса будет, по сути дела, полностью перекладываться на цены на автомобили для конечных покупателей. Возможно, некоторые крупные импортеры и, прежде всего, дочерние компании китайских автопроизводителей, как раз какое-то время будут удерживать стоимость своей продукции, а может быть, и удержат в том случае, если валюта скорректируется, и курс откатится к значениям, которые были, скажем, пару недель назад. Что касается условно независимых поставок, то здесь, конечно, никто не зарабатывает сейчас на автомобилях, скажем, 15-20%. Заработки у импортеров, у дилеров, они существенно скромнее, поэтому они просто будут вынуждены перекладывать валютные колебания в цену для конечного покупателя».

В том, что автомобили из Европы и Японии подорожают, нет никаких сомнений, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. А вот ценники на китайские машины, по его мнению, возможно, радикально корректироваться не будут. Все зависит от того, готовы ли сейчас компании из КНР пойти навстречу российским партнерам, говорит собеседник “Ъ FM”:

«Что касается параллельного импорта, там есть зависимость. Импорта, который осуществляют китайские компании — здесь все сложнее, потому что, по идее, у них запас прочности очень большой, и все зависит от жадности китайских импортеров. Но в последнее время мы видим, что цены уже стали "кусаться", и производители вынуждены давать какие-то скидки, акции, то есть за последнее время только четыре производителя подняли цены, и это не китайцы. Поэтому пока сложно что-то предсказывать, учитывая то, что все китайцы наращивают объемы поставок и хотят занять свое место под солнцем.

Соответственно, предполагать что-либо очень сложно, потому что сейчас у них сверхмаржинальность на российском рынке. Если они будут играть вкороткую, они будут повышать цены пропорционально и с опозданием, но пропорционально девальвации. Если они хотят играть вдлинную, как играли корейцы, то они этого делать не будут».

Согласно данным Росстата, в прошлом году автомобили в России в среднем подорожали на 24%, а иномарки — на 40%.

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Андрей Загорский