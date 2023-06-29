Электродвигатель продвигают в массы

Россияне смогут переделать свои старые автомобили в современные электрокары. Технологию предложила калининградская компания «Автотор». Ремоторизация займет около пяти дней. За это время с машины снимут бак, выхлопную систему и еще некоторые детали. Вместо них установят аккумулятор и электродвигатель. Услуга будет стоить 100 тыс. руб. без учета запчастей. Полную цену авторы проекта назвать пока затрудняются, но признают, что главная деталь — батарея для электродвигателя довольно дорогая. Ее можно будет брать в лизинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Переделанной машине будет доступны те же преимущества, что и обычному электромобилю, пояснил вице-президент, директор по ремоторизации «Автотор Холдинг» Дмитрий Чемакин:

«Владелец такого авто получит по сути дела все преимущества использования электромобиля: специальный тариф для зарядки, достаточно дешевое обслуживание такой машины, ввиду отсутствия необходимости регулярной замены истирающихся деталей, которые в большом количестве присутствуют в двигателях внутреннего сгорания и сопутствующих системах.

Стоимость проезда 1 км у электрокара в несколько раз дешевле, чем на бензине. Риски, связанные с поломками либо с вложениями, тоже сразу уменьшаются. Электромобилям доступны бесплатные парковки, освобождение от транспортных налогов, доступом на закрытые по экологическим причинам территории.

Мы заложили строительство 12 заводов. Мы строим производство электродвигателей, систем управления и вместе с компанией «Росатома» «Рэнера» завод по изготовлению тяговых батарей. То есть в ремоторизации потенциально мы будем использовать нашу линейку электрических двигателей мощностью от 23 кВт до 140 кВт в зависимости от модели. Но сейчас на опытной стадии мы применяем импортные компоненты для тестирования, для отладки».

Технически для ремоторизации подходит любой автомобиль, но начать в «Автоторе» планируют с самых популярных моделей таких брендов, как Hyundai, Kia, Volkswagen, Renault, Skoda, и другие. Уже в 2024 году производитель рассчитывает переоборудовать 5 тыс. машин. Однако гендиректор компании “Электромобили+” Олег Томашев сомневается, что «Автотору» удастся найти массового клиента на такую реновацию:

«Услуга не будет востребована, инфраструктуры нет. "Автотор" же не будет устанавливать аккумуляторы, которые позволяют проехать на одной зарядке 1 тыс. км. А 150-200 км — это вообще никому не интересно. Аккумуляторы придется постоянно менять, а литий-ионные очень дорогие. Выгоды в таком случае не будет.

Во Владивостоке, например, давно ездят на Nissan Leaf. Они очень дешевые, такой автомобиль можно купить всего в пределах 400-500 тыс. руб. Если бы это дело было действительно выгодным, то наши города заполонили бы такие машины. При этом американские компании пробовали просто устанавливать мотор-колесо. Это можно сделать в течение пары часов и превратить любой автомобиль в электрокар, не вторгаясь в органы управления и так далее. Но это тоже не пошло, потому что технология дорогая, и нет спроса».

Осенью 2022 года компания «Автотор» анонсировала производство первых электромобилей с использованием аккумуляторов «Росатома». Гендиректор компании Александр Сорокин рассказал, что выпустить планируется 200 электрокаров. Старт проекта запланирован на июль. Уточнялось, что первыми начнут собирать кроссоверы и седаны. Если будет спрос, то в линейку добавят хэтчбек, минивэн, кабриолет и купе.

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