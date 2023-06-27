«Автотор» анонсировал производство внедорожника BAIC BJ40

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией BAIC на заводе в Калининграде начала подготовку к производству новой модели — внедорожника BAIC BJ40.

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Фото: «Автотор» BAIC BJ40

Фото: «Автотор»

На конвейер встанет рамный внедорожник, оснащенный 225-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и раздаточной коробкой с пониженной передачей.

Особенностью BAIC BJ40 является трансформируемый кузов. Пятидверный внедорожник имеет съемную жесткую крышу, открывающую багажный отсек и задний ряд сидений. Запасное колесо закреплено на дверце багажника.

Тестовые экземпляры BAIC BJ40 уже выпущены на «Автоторе», а серийное производство кроссовера намечено на 2023 год. Напомним, выпуск автомобилей BAIC в Калининграде начался в апреле, а до конца года планируется поставить на конвейер семь моделей бренда.

Максим Вершинин

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