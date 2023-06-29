Наценка наценке рознь

Ограничение наценки на российские автомобили приведет к резкому удорожанию всех новых машин — так считают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Специалисты подчеркивают, что сейчас маржа компаний не превышает 5-7%. В Национальном союзе защиты прав потребителей хотят запретить дилерам устанавливать наценку на российские автомобили выше 15%. Они считают, что это решит проблему необоснованно завышенных цен, а отрасль сможет активнее развиваться. Но собеседники “Ъ FM” уверены, что результат будет противоположным. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На российском рынке есть только один автобренд, продажи которого в два-три раза выше конкурентов, — это АвтоВАЗ. По итогам 2022 года компания реализовала больше 188 тыс. машин. В основном за счет бюджетной Lada Granta. Но в Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что у российских компаний показатели могли бы быть еще лучше, если бы не дилеры, которые часто необоснованно завышают стоимость машин. В организации приводят данные «Автостата», согласно которым в 2022-м цены выросли на 20%. А за первый квартал этого года — на 11%. Чтобы такого не происходило, глава объединения Павел Шапкин предложил ограничить наценку на российские автомобили в 15%:

«Дилеры зачастую задирают цены, и это тормозит сбыт российских автомобилей. Соответственно, страдает и производитель, и потребитель, поэтому нужно сделать все возможное для того, чтобы покупатель получал машину по более доступной цене, а заводы имели возможность развиваться. Наценка превышает зачастую и 20%, и 30%, хотя норма — 7%».

Российскими машинами в союзе предлагают считать любые транспортные средства, которые собираются в стране. То есть теоретически это могут быть китайские бренды Kaiyi и Baic, которые сходят с конвейеров на заводе «Автотор» в Калининграде. К слову, в среду там пообещали в перспективе организовать сборку как минимум 20 марок. И дилеры в целом не будут против, если им запретят наценку выше 15%. Просто потому что ни у одного салона нет такой маржи, говорит глава компании «БН-Моторс» и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«Если нам разрешат 15-процентную наценку, то мы двумя руками за. Большинство неспециалистов искренне полагают, что когда мы продаем машину за 2 млн руб., то зарабатываем 20%, а это 400 тыс. руб. Если бы это было так, мы стали бы процветающей отраслью.

Средняя наценка у дилеров — 5-7%. То есть нам интереснее продать 100 машин с маленькой наценкой, чтобы потом заработать на сервисе, на запчастях — там наценка 15%».

Еще в начале июня АвтоВАЗ пригрозил разорвать соглашения с дилерами, которые завышают цены на новые автомобили Lada Vesta. В некоторых салонах они превышала 2 млн руб. при рекомендованной стоимости до 1,7 млн руб. Участники рынка объясняют этот рост дефицитом машин именно этого сегмента. К тому же наценка происходила из-за установки дополнительного оборудования, а это не запрещено, говорит основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Если вы хотите влиять на допоборудование или финансовые услуги, давайте тогда запретим заводам навязывать дилерам его продажу. Можно и банкам не разрешить выдавать автокредиты дороже плюс 15% к ставке фондирования. И тогда мы дойдем до того, что превратимся в Советский Союз».

Собеседники “Ъ FM” говорят, что наценки — не главная причина удорожания машины. Тем более что прайсы обычно переписывают именно производители и дистрибуторы. Но основной вклад в стоимость вносят различные пошлины и другие государственные сборы. Как правило, они могут составлять не меньше 30% от цены. И если бы не этот фактор, то дилерам было бы куда проще завозить в страну по параллельному импорту машины в пределах 1,5 млн руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".