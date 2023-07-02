Число постов досмотра у Крымского моста увеличили из-за многочасовых пробок

Минтранс Крыма увеличил количество постов досмотра перед Крымским мостом из-за пробок. Часть работников переместили с крымской стороны моста на краснодарскую. Сегодня, 2 июля, утром со стороны Краснодарского края очередь из машин была длиной 7 км, а время ожидания в пробке составляло примерно 5 часов.

«Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ»,— сообщил Минтранс Крыма в Telegram.

Пробка из автомобилей перед Крымским мостом образовалась вчера, 1 июля. Пробка со стороны Крыма полностью рассосалась к сегодняшнему утру. На 11.00 мск со стороны Краснодарского края длина очереди из автомобилей составляла 7 км. Для пассажиров организовали выдачу питьевой воды.

Анастасия Ларина