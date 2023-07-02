Мост столкнулся с ростом турпотока

С началом сезона туристы ринулись в Крым и встали в пробку на въезде на Крымский мост, достигавшую в воскресенье длины 8 км. Ожидание досмотра тянется до пяти часов. По мнению участников туристического рынка и экспертов, проблема в ужесточенном порядке досмотра, введенном после взрыва на мосту, и росте турпотока, привлеченного относительно спокойной обстановкой в Крыму и дешевеющими отелями. Вопрос смягчения правил досмотра неоднократно поднимался туриндустрией, однако решение пока не найдено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Фото: @opershtab23 Очередь на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Фото: @opershtab23

На выходных на въезде со стороны Краснодарского края в Крым по Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Ее длина составляет от 3 км в утренние часы до 8 км — в пиковые. По состоянию на 20:00 2 июля, сообщал минтранс Крыма, протяженность затора составляла 7 км, время ожидания досмотра — до 4,5 часа.

Количество досмотровых пунктов с обеих сторон составляло на май 35 штук с каждой стороны, время прохождения досмотра — порядка шести минут. С утра 2 июля Минтранс РФ увеличил количество постов досмотра: «С утра часть работников перераспределено с крымской стороны на краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ».

Минтранс РФ объясняет пробку ростом числа машин, прибывающих в Крым, и проведением досмотра перевозимого багажа, в связи с чем рекомендует путешественникам заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Ужесточенный досмотр ввели после подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года (см. “Ъ” от 8 октября). Сегодня досматривается 100% автомобилей, въезжающих на мост. Так, автобусы, микроавтобусы, автомобили с крупногабаритным багажом проходят через сканер.

Пассажиры с легким багажом покидают машину и проходят через рамку металлодетектора. Машину досматривают вручную: необходимо открыть двери, капот, багажник, бардачок, бензобак, секцию для запасного колеса и т. п. Возможно перенаправление на рентген.

Очередь на выезд из Крыма ощутимо короче и периодически вовсе пропадает, хотя еще 28 июня глава крымского минтранса Николай Лукашенко докладывал, что в связи с обильным выпадением осадков очередь на Крымский мост со стороны Крыма достигала 4 км, а время ожидания досмотра — до двух часов.

Потом дождь кончился, и масштаб пробки сократился — к 17:00 2 июля она была длиной 500 м. К началу сезона 30 мая в обе стороны по Крымскому мосту проезжало до 7 тыс. автомобилей в сутки, тогда как в пик сезона их количество может достигать 30 тыс., сообщал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков напоминает, что это первый туристический сезон с момента введения тотального досмотра на Крымском мосту. Самолеты в Крым не летают, купить билет на поезд очень сложно, и люди едут на собственных автомобилях и автобусах. По его словам, в июне в Крым люди ехали менее охотно, поскольку многие опасались анонсированного Украиной наступления, а сейчас понятно, что успехи украинской армии на крымском направлении невелики. Благодаря тому что в Крым ехали мало, там упали цены, отмечает господин Янков, тогда как в Сочи, куда самолеты летают, они, наоборот, выросли, что стимулировало рост турпотока. Его задержал мятеж Евгения Пригожина и перекрытие трассы М4, но на прошедшей неделе все поехали.

По мнению господина Янкова, для того чтобы решить проблему, нужно либо облегчить досмотр — например, сделав его выборочным,— либо увеличить количество досмотровых полос, что физически трудно сделать, поскольку нужно асфальтировать новые участки и создавать инфраструктуру.

Можно также увеличить количество поездов, что реально, однако вопрос в нехватке вагонов: они поставляются по долгосрочному контракту между Федеральной пассажирской компанией и Тверским вагоностроительным заводом, в котором на каждый год установлен фиксированный объем и вряд ли можно резко увеличить выпуск. Также, говорит господин Янков, можно задействовать водный транспорт, однако по неясным причинам круизный лайнер «Князь Владимир» будет ходить из Сочи в Сухум, а в крымском сообщении он не задействован.

Проблема с очередями на Крымском мосту существует с зимы из-за более тщательных проверок, напоминает собеседник “Ъ” на туристическом рынке. По его словам, раньше заторы носили эпизодический характер и время ожидания в очередях было не больше 2–2,5 часа. Текущая ситуация, указывает источник “Ъ”, ни для кого на туристическом рынке не стала сюрпризом.

«На совещаниях с властями вопрос неоднократно обсуждался, но решение найдено не было»,— говорит собеседник “Ъ”.

Гендиректор туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что стоимость отдыха в отелях Крыма в этом году в среднем на 20% ниже, чем в Краснодарском крае. «Многим туристам выгодно ехать в Крым, и мы видим, что повторяется ситуация прошлого года — в июне поток был крайне ограниченным, а в июле начал расти»,— поясняет он. Господин Ромашкин сомневается, что пробки на мосту скорректируют планы туристов. Как вспоминает он, туристы ехали в регион на машинах и в 2015 году, когда на переправе формировались многочасовые очереди, а ситуация с трафиком в целом была намного хуже.

По данным «Твил.ру», средняя стоимость ночи в Крыму за год снизилась на 10%, в то время как на других направлениях, напротив, наблюдается рост цен на 11% год к году. Одновременно собеседник “Ъ” на туристическом рынке указывает, что посещающие регион туристы добираются туда преимущественно на собственных автомобилях.

Гендиректор туроператора «Алеан», президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский поясняет, что турбизнес уже поднимал вопрос об очередях на Крымском мосту на уровнях региона и Минэкономики. «Несколько раз принималось решение об увеличении пропускной способности, в целом ситуация улучшается»,— отмечает он. По словам господина Уманского, некоторые туристы реагируют на очереди эмоционально, так как дорога в Крым и без них считается достаточно утомительной. Но он считает, что в дальнейшем этот эффект удастся нивелировать за счет сокращения времени в очереди, предварительного информирования путешественников, обеспечения условий для более комфортного ожидания за счет установки туалетов и т. п.

Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова