Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать восстановление дорог после мятежа Пригожина

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что 24 июня была совершена попытка дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, члены кабмина были на своих местах, «действовали четко и слаженно». Вопрос восстановления дорог после ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным господин Мишустин поручил контролировать Марату Хуснуллину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлена, как отметил президент, практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути, идет борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо своего народа. Главное — обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан»,— сказал господин Мишустин.

По словам Михаила Мишустина, с учетом вышеуказанных условий особенно важен фактор консолидации всего общества. «Нужно действовать вместе, одной командой и сохранять единство всех, сплотившись вокруг президента»,— добавил он.

В частности, для ликвидации последствий объявленного 24 июня основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным «марша справедливости» Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять под контроль вопрос восстановления дорог. «Марат Шахибзянович, по вашей линии, пожалуйста, возьмите под контроль, соответственно, вопросы восстановления дорожных объектов. Знаю, что вы уже этим занимаетесь»,— сказал премьер на совещании. Мэр Ростова-на-Дону ранее сообщал о повреждении танками 10 тыс. кв. м дорожного полотна.

Отвечая на вопрос господина Мишустина о принятых вице-премьерами мерах для стабилизации ситуации 24 июня, Татьяна Голикова заявила, что все медицинские и социальные организации, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой и Тульской областях, а также в новых регионах России, работали штатно.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что, «несмотря на внештатную ситуацию», предприятия промышленности и торговли отработали слаженно. По его словам, под особый контроль были взяты организации, где в случае нештатной ситуации могли произойти техногенные аварии. Также господин Мантуров заявил, что в южных регионах страны был зафиксирован рост спроса на некоторые категории товаров, но никакие ограничения на продажу на вводились.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что на фоне событий 24 июня спрос на наличные в России вырос на 30%, а в южных регионах — на 70–80%. «В Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах спрос вырос примерно на 70–80%. Но благодаря достаточно четкой работе Банка России, несмотря на то что объемы подкрепления наличной валюты выросли в три раза, удалось полностью избежать каких-либо нарушений штатной ситуации. Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, и сейчас обстановка полностью стабилизировалась»,— добавил он.

По словам Дмитрия Чернышенко, в минувшие выходные проблем в работе объектов связи и критической инфраструктуры не было. В настоящее время все они работают в штатном режиме. Также не было зафиксировано резких колебаний цен на размещение и перелеты по России.

Александр Новак, в свою очередь, заявил о росте в минувшие выходные спроса на топливо на АЗС в южных регионах России. «Но все потребности были покрыты. Топливно-энергетический комплекс России отработал в штатном режиме в выходные. Цены на топливо в РФ стабильные, запасы нефтепродуктов превышают 15 дней»,— сказал он. При этом господин Новак отметил, что в Воронежской области было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли, в результате которых без электричества остались 1,8 тыс. человек. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным. Бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен был уехать в Белоруссию. По данным источников «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина так и не было прекращено.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».