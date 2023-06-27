Автоимпорту подогнали страховку

Спрос на полисы, замещающие гарантии производителя для автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, оказался низким в массовом сегменте, более высоким — в премиум. По словам экспертов, это связано не только со структурой параллельного импорта, где превалируют дорогие машины, но и с интересом страховщиков с учетом кросс-продаж других продуктов. Впрочем, дилеры предупреждают о серьезных проблемах с запчастями для автомобилей класса премиум, так что зачастую реализация гарантий от страховщиков может быть финансовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Страховые продукты, замещающие гарантию от производителя на автомобили, ввозимые по параллельному импорту, оказались непопулярны среди покупателей моделей среднего и массового сегмента, рассказали “Ъ” дилеры и автомобильные компании. При этом спрос на подобные продукты в премиум-сегменте оказался высоким. Так, в сегменте эконом и комфорт подобными полисами интересуется лишь один человек из десяти, тогда как в сегменте премиум — каждый седьмой покупатель, уточняет основатель «ГТК Холдинга» Саид Залиев. Страховка «гарантия от страховщика» очень хорошо продается в премиум-сегменте авто, отмечает директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

В декабре прошлого года страховщики стали предлагать клиентам страховые полисы, призванные заместить гарантию от производителей автомобилей. Подобные продукты покрывают риски, связанные с возможными скрытыми повреждениями, которые не были обнаружены при продаже автомобиля. Подобные продукты предлагают «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Совкомбанк Страхование» и «Согласие» (см. “Ъ” от 19 декабря 2022 года). Стоимость полиса варьируется в пределах 70–130 тыс. руб. на эконом- и комфорт-класс, на премиум-сегмент цена полиса начинается от 200 тыс. руб. в год.

По словам страховщиков, тенденция связана с особенностями поставок автомобилей в рамках параллельного импорта. Именно премиум-сегмент больше всего завозят по параллельному импорту, при этом цены на автомобили составляют 8–40 млн руб., а иногда и выше, в связи с чем цена полиса не выглядит большой нагрузкой, поясняет господин Княгиничев. Покупая автомобиль в ценовом диапазоне до 5 млн руб., клиент рассчитывает на определенные траты и не хочет выходить за лимит, кроме того, он понимает, что данной гарантией он, скорее всего, не воспользуется и полис будет «бесполезным», поясняет Саид Залиев.

При этом дилеры, которые везут масс-сегмент, чаще продают «гарантию» от себя, поскольку это дешевле и они могут взять расходы на себя, отмечает Виталий Княгиничев. «Большинство машин (80%) массового сегмента, ввезенных по параллельному импорту, мы продаем с программой защиты от поломок, однако доля таких автомобилей в структуре наших продаж не превышает 10%»,— уточняет директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

Эксперты считают, что продажа страховок в премиум-сегменте и гарантий от дилеров в массовом связана с рыночным интересом участников рынка. По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, ремонт автомобилей массового сегмента легче поставить на поток, поэтому по массовому сегменту автодилеры стараются продавать гарантию непосредственно от себя, чтобы зарабатывать на этом напрямую. По оценкам Саида Залиева, количество гарантийных случаев не превышает 10%.

Вместе с тем дилеры понимают реальную ситуацию с запчастями, особенно в премиальном сегменте, где есть острый дефицит на все, что не поставляется официально, поэтому далеко не все дилеры стремятся выходить со своим продуктом по гарантии, отмечает президент ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов. В случае же продажи гарантии от страховых компаний дилеры зарабатывают на традиционной продаже финансовых услуг, а исполнение дальнейших обязательств — зона ответственности юристов страховщиков, которые будут пытаться урегулировать претензии финансовыми выплатами, а не заменой детали, блока или агрегата, считает он.

По словам Алексея Янина, страховщики в случае с продажей гарантии зарабатывают на самом страховом продукте, поскольку при правильно рассчитанных тарифах поступления страховых взносов должны превышать выплаты с учетом расходов на ведение дела. Руководитель департамента корпоративного страхования страхового брокера «Союз Страхование» Андрей Змий отмечает, что страхование «гарантия» часто идет дополнением к классическому продукту каско, уровень проникновения которого в премиальном сегменте всегда выше и потенциальных покупателей данного продукта, соответственно, больше.

Юлия Пославская, Ольга Никитина