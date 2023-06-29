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Коммерсантъ FM
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Вместо Дмитрия Пронина «Москвич» возглавил Ханс-Петер Мозер

Гендиректор московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин покинул должность и стал председателем совета директоров. Пост гендиректора занял Ханс-Петер Мозер, говорится в сообщении компании в Telegram. Уроженец Германии в 2013–2022 годах возглавлял проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ».

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Ханс Петер Мозер

Ханс Петер Мозер

Фото: @ZavodMoskvich

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Ханс Петер Мозер

Фото: @ZavodMoskvich

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм. Как сообщает пресс-служба «Москвича», «получил образование в одном из лучших университетов страны в области экономики и управления предприятием». Каком именно — не уточняется. «Москвич» также отметил, что новый руководитель завода ранее много лет работал на руководящих позициях «в крупных международных и отечественных производственных компаниях». КамАЗ сообщал об уходе Ханса-Петера Мозера в сентябре 2022 года. Сам он говорил, что «принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя».

Уроженец Москвы Дмитрий Пронин возглавил «Москвич» в мае 2022 года, когда было решено возобновить производство бренда в Москве после передачи завода «Рено Россия» на баланс столицы. До этого господин Пронин работал заместителем руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Леонид Уварчев

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