Проверки ярославских перевозчиков, продление ареста член-корру РАН и завышенный тариф на отопление в Рыбинске

Сергей Абрамов
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
По букве закона
Бывшего начальника полиции Ярославского РОВД осудили за мошенничество.
Виновник ДТП с пятью машинами осужден за гибель двух человек под Ярославлем, прокуратура посчитала мягким приговор.
В Мышкине возбуждено уголовное дело из-за невыполненного благоустройства.
Ярославского перевозчика за взятки приговорили к штрафу, прокуратура настаивает на ужесточении приговора.
Ярославский ученый-гидролог останется под стражей.
В Ярославской области арестованному за финансирование экстремизма член-корру РАН разрешили прогулки.
Отставки и назначения
И. о. директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» назначен Сергей Волканевский.
Городская политика
В Ярославле Ротонде Гостиного двора вернут исторический облик.
Власти согласовали снос исторического здания в центре Ярославля.
Выборы
Ярославская областная дума назначила выборы депутатов нового созыва.
Ярославский бизнес
В Ярославской области осужденные будут работать на птицефабрике.
Ярославская птицефабрика запустит цех по производству сома и форели.
Судьба последней ярославской сети супермаркетов зависит от экономической ситуации.
Ярославский суд запретил блокировать придорожные кафе на федеральной трассе.
Ярославский транспорт
В Ярославле назвали девять самых проблемных автобусных маршрутов.
В правительстве назвали нарушителей автобусных контрактов в Ярославле.
В Ярославль привезли первый «Ятрамвай», в то время как в городе начинается ремонт трамвайных путей.
Мэрия Ярославля ликвидировала «Яргортранс».
Прокуратура комплексно проверит работу всех перевозчиков в Ярославле.
Дороги
В Ярославле возбуждено два уголовных дела о халатности чиновников при ремонте дорог.
Проспект Фрунзе в Ярославле отремонтируют на 8 месяцев раньше срока.
В Ярославле возбудили уголовное дело из-за ремонта дороги на Балтийской и Московского проспекта.
Фельдшер «Скорой помощи» в Рыбинске погиб в ДТП с троллейбусом, а водитель ОТ стал фигурантом уголовного дела.
Цифры недели
В Ярославле недострой на Октябрьской площади продают по новой цене — за 277 млн руб., а мэр Ярославля оценил высотность застройки.
Плату за отопление в Рыбинске могли завысить на 38 млн руб. При этом власти продолжают считать тариф на отопление экономически обоснованным.