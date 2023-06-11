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Проверки ярославских перевозчиков, продление ареста член-корру РАН и завышенный тариф на отопление в Рыбинске

Чем запомнилась неделя 5-11 июня: цифры, цитаты и факты

Сергей Абрамов

Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По букве закона

Бывшего начальника полиции Ярославского РОВД осудили за мошенничество.

Виновник ДТП с пятью машинами осужден за гибель двух человек под Ярославлем, прокуратура посчитала мягким приговор.

В Мышкине возбуждено уголовное дело из-за невыполненного благоустройства.

Ярославского перевозчика за взятки приговорили к штрафу, прокуратура настаивает на ужесточении приговора.

Ярославский ученый-гидролог останется под стражей.

В Ярославской области арестованному за финансирование экстремизма член-корру РАН разрешили прогулки.

Отставки и назначения

И. о. директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» назначен Сергей Волканевский.

Городская политика

В Ярославле Ротонде Гостиного двора вернут исторический облик.

Власти согласовали снос исторического здания в центре Ярославля.

Выборы

Ярославская областная дума назначила выборы депутатов нового созыва.

Ярославский бизнес

В Ярославской области осужденные будут работать на птицефабрике.

Ярославская птицефабрика запустит цех по производству сома и форели.

Судьба последней ярославской сети супермаркетов зависит от экономической ситуации.

Ярославский суд запретил блокировать придорожные кафе на федеральной трассе.

Ярославский транспорт

В Ярославле назвали девять самых проблемных автобусных маршрутов.

В правительстве назвали нарушителей автобусных контрактов в Ярославле.

В Ярославль привезли первый «Ятрамвай», в то время как в городе начинается ремонт трамвайных путей.

Мэрия Ярославля ликвидировала «Яргортранс».

Прокуратура комплексно проверит работу всех перевозчиков в Ярославле.

Дороги

В Ярославле возбуждено два уголовных дела о халатности чиновников при ремонте дорог.

Проспект Фрунзе в Ярославле отремонтируют на 8 месяцев раньше срока.

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за ремонта дороги на Балтийской и Московского проспекта.

Фельдшер «Скорой помощи» в Рыбинске погиб в ДТП с троллейбусом, а водитель ОТ стал фигурантом уголовного дела.

Цифры недели

В Ярославле недострой на Октябрьской площади продают по новой цене — за 277 млн руб., а мэр Ярославля оценил высотность застройки.

Плату за отопление в Рыбинске могли завысить на 38 млн руб. При этом власти продолжают считать тариф на отопление экономически обоснованным.

Алла Чижова

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