Ярославского перевозчика за взятки приговорили к штрафу

Кировский районный суд Ярославля признал виновным индивидуального предпринимателя Александра Баранова в даче взятки и посредничестве во взяточничесиве. Об этом сообщили в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Следствие считало Александра Баранова фактическим руководителем перевозчика ООО «Транском-авто». Деньги господин Баранов за «общее покровительство» отдавал сотруднику Ространснадзора Алексею Кирьянову. Предприниматель в течение 11 месяцев передал в виде взяток 250 тыс. руб. за покровительство своей компании, в передаче еще 175 тыс. выступил в качестве посредника. После задержания в апреле 2022 года Баранов признал свою вину. Приговором Кировского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в 4 млн руб.

Подробнее об этом деле в материале «Ъ-Ярославль» — «Транспортная дань».

Алла Чижова