В Мышкине возбуждено уголовное дело из-за невыполненного благоустройства

В Мышкине Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», следствие считает, что местные власти необоснованно приняли часть благоустройства общественного пространства в Мышкине. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть благоустройства Мышкина

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Часть благоустройства Мышкина

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект по благоустройству центральной части Мышкина стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, финансирование велось в 2022 году на средства национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы по муниципальному контракту стоимостью 76,1 млн руб. выполняло ООО «Строительно-коммерческая фирма «Скиф», зарегистрированное в Ярославле. Заказчиком работ выступало МБУ «Управление по развитию территории Мышкинского муниципального района». Проверка прокуратуры Мышкинского района показала, что часть принятых работ по благоустройству не была выполнена.

«В ноябре-декабре 2022 года заказчик принял у подрядчика в числе прочих фактически не выполненные работы по поставке оборудования, установке малых архитектурных форм и озеленению на сумму более 4,5 млн рублей. Указанные действия привели к неправомерному и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По факту неэффективного расходования бюджетных средств возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», также в арбитражный суд прокуратура подала иск на возврат подрядчиком «неосновательного обогащения» на 4,5 млн руб. Предварительное заседание суда назначено на 21 июня.

Андрей Иванов