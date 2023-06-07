В Ярославле возбудили уголовное дело из-за ремонта Московского проспекта

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье мошенничество из-за некачественно проведенного ямочного ремонта Московского проспекта и улицы Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка ремонта в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Проверка ремонта в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля проверила исполнение муниципального контракта на содержание дорог, заключенного в августе 2022 года. Подрядчиком по ямочному ремонту являлось ООО «Дорожная Строительная Компания 76». Заказчиком — ГКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Как показала проверка, заказчик принял у дорожной компании все работы и оплатил их по предоставленным актам на сумму в 3,5 млн руб.

«Вместе с тем проверка показала, что на участках автомобильных дорог по Московскому проспекту и улице Гоголя города Ярославля работы подрядчиком выполнены с нарушением технологии укладки и не в полном объеме. Необоснованная оплата некачественно выполненных работ повлекла причинение особо крупного ущерба бюджету города»,— считают в прокуратуре.

По итогам проверки районный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование находится на контроле областной прокуратуры. Это уже третье уголовное дело из-за некачественно проведенных ремонтов дорог в Ярославле. Ранее правоохранителей не устроили результаты работы подрядчиков на улице Балтийская в 2020 году и улицах Панина и Труфанова в 2022 году.

Андрей Иванов