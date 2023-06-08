Ярославская прокуратура настаивает на ужесточении приговора о взятке перевозчика

Прокуратура Ярославской области намерена подать апелляционную жалобу на приговор предпринимателю Александру Баранову, признанному виновным в даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

8 июня Кировский районный суд приговорил господина Баранова к 4 млн руб. штрафа, сочтя доказанной вину в даче взяток в сумме 250 тыс. руб. и посредничестве во взяточничестве на сумму 175 тыс. Деньги предназначались заместителю начальника Восточного МУГАДН Ространснадзора Алексею Кирьянову за общее покровительство транспортным перевозчикам ООО «Транском-авто» и ООО «Гирфтранс». Вердикт суда по уголовному делу взяткодателя Александра Баранова в прокуратуре сочли мягким.

«В судебных прениях государственный обвинитель предложил назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокуратура не согласилась с указанным приговором суда, считая наказание чрезмерно мягким, в связи с чем приговор будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении назначенного наказания»,— отметили в прокуратуре.

Сегодняшний приговор стал уже четвертым, вынесенным участникам истории о «транспортной дани». Ранее в связи с деятельным раскаянием подсудимых были прекращены уголовные дела о даче взяток в отношении экс-директора АО «ПАТП-1» города Ярославля Алексея Власенко и директора действующего городского перевозчика ООО «Гирфтранс» Хасьятуллы Гирфанова. Оба вердикта не обжаловались ни прокуратурой, ни стороной защиты и вступили в силу 22 апреля и 26 мая 2023 года соответственно. Экс-заместитель директора «ПАТП-1» Антон Ильин был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорен к штрафу в 430 тыс. руб. Приговор вступил в силу 6 мая.

Процесс над получателем взяток Алексеем Кирьяновым продолжается в Ярославском районном суде. Очередное заседание назначено на 13 июня.

Андрей Иванов