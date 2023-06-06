Власти продолжают считать тариф на отопление в Рыбинске экономически обоснованным

В департаменте регулирования тарифов Ярославской области считают не соответствующим действительности вывод региональной прокуратуры о том, что в тариф на тепловую энергию в Рыбинске были включены экономически необоснованные затраты. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

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Фото: Правительство Ярославской области Здание правительства ЯО

Фото: Правительство Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура подала иск в областной суд и намерена отменить приказ департамента об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Рыбинская генерация» на 2023 год, потому что в нем учтены затраты в сумме 38 млн руб., которые потребители не должны оплачивать. В департаменте регулирования тарифов с иском не согласны и продолжают считать тариф экономически обоснованным

«При установлении экономически обоснованного тарифа в составе выручки были учтены расходы на услуги по договору факторинга (поставка товаров на условиях отсрочки платежа за плату — «Ъ-Ярославль»), которые заменили статью затрат на обслуживание кредитов, учтенных в финансовой модели ООО "Рыбинская генерация" при заключении концессионного соглашения»,— пояснили в департаменте.

По версии областных властей при таком раскладе затраты «Рыбинской генерации» стали не больше, а меньше, что нашло отражение в бухгалтерской отчетности ООО.

«Вывод прокуратуры о том, что включение затрат по договору факторинга повлекло негативные последствия в виде необоснованного увеличения тарифа на тепловую энергию не соответствует действительности, поскольку в случае заключения кредитного договора с банком, проценты были бы выше, чем по заключенному договору факторинга, что как раз бы и привело к завышению тарифа. То есть, организация, используя механизм факторинга, сократила затраты на проценты по договорам займа и кредитным договорам по сравнению с плановыми, что позволило сократить размер тарифа в конечном итоге для потребителей»,— отметили в департаменте.

В ведомстве добавили, что направили в прокуратуру мнение ФАС России по данному вопросу, антимонопольщики также не видят нарушений законодательства.

«Следует отметить, что в случае, если Ярославский областной суд признает требования прокуратуры правомерными, то изменения коснутся только экономически обоснованного тарифа, уровень льготного тарифа для населения не изменится, пересчета платы за коммунальные услуги произведено не будет»,— добавили в департаменте регулирования тарифов.

Сейчас жители города Рыбинска оплачивают коммунальную услугу по отоплению по льготному тарифу 2163 руб. за 1 Гкал, разница компенсируется ресурсоснабжающей организации из бюджета Ярославской области.

Андрей Иванов