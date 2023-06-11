В Ярославле начинается ремонт трамвайных путей

В Ярославле в рамках реализации концессионного соглашения начинается ремонт трамвайных путей. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвайные пути в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Трамвайные пути в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В 2023 году планируется проложить 4,6 км новых путей. Работы будут идти на улице Блюхера и в районе трамвайного депо АО «Яргорэлектротранс» на Ленинградском проспекте. Основная часть работ, а также замена тяговых подстанций, намечена в 2024-2025 годы. Замена путей проводится в рамках заключенного концессионного соглашения между ярославским правительством и ООО «Мовиста Регионы Ярославль».

В августе 2023 года на линию выйдет первый «Ятравай». Как сообщал «Ъ-Ярославль», 11 июня вагон «Львенок» производства Невского завода электрического транспорта был доставлен в Ярославль, после обучения персонала и юридического оформления он начнет выполнять регулярные рейсы. До конца года концессионер приобретет еще 3 трамвая.

Андрей Иванов