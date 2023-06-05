В Ярославской области осужденные будут работать на птицефабрике

В Тутаеве Ярославской области осужденные к принудительным работам будут отбывать наказание в исправительном центре, а трудиться — на местной птицефабрике. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Ярославский бройлер»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области АО «Ярославский бройлер»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным аппарата уполномоченного, в Тутаеве открылся новый исправительный центр, в нем будут проживать и работать 165 человек, осужденных к принудительному труду. Большинство из них будут заняты на местной птицефабрике в рамках заключенного с АО «Ярославский бройлер» договора.

В аппарате омбудсмена пояснили, что привлечение осужденных к работе на предприятии поможет птицефабрике решить проблему нехватки рабочих кадров.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» у регионального УФСИН была идея привлекать осужденных к уборке Ярославля, но договор с МБУ «Горзеленхозстрой» так и не был согласован, и осужденные к уборке улично-дорожной сети в Заволжском районе Ярославля не приступили.

Алла Чижова