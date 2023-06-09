Ярославская областная дума назначила выборы депутатов нового созыва

Выборы депутатов Ярославской областной думы восьмого созыва назначены на 10 сентября 2023 года. Решение принято на внеочередной заседании думы 9 июня.

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Фото: Ярославская областная дума Вход в думу

Фото: Ярославская областная дума

Срок полномочий депутатов седьмого созыва, избранных в 2018 году, заканчивается в 2023 году. Ярославская областная дума приняла постановление о назначении даты новых выборов на единый день голосования 10 сентября 2023 года.

Депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» подняли вопрос о том, что голосование на выборах может быть трехдневным и пройти 8-10 сентября, но председатель областной думы Михаил Боровицкий уточнил, что «закон не регулирует трехдневное или однодневное, назначается только дата голосования». В итоге областная дума приняла постановление о назначении даты выборов.

Через три дня после публикации постановления областной думы избирательная комиссия объявит выборы депутатов. Выдвижение кандидатов пройдет с 16 июня по 16 июля 2023 года.

Андрей Иванов