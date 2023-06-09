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В Ярославле возбуждено два уголовных дела о халатности чиновников при ремонте дорог

В Ярославле возбуждено два уголовных дела из-за халатности должностных лиц при ремонте и содержании дорог. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Ранее в ведомстве сообщали о возбуждении трех уголовных дел из-за некачественного ремонта дорог. Новые уголовные дела относятся к тем же муниципальным контрактам. Прокуратура установила, что в Ярославле в 2020—2022 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракты с подрядчиками на ремонт дорог во Фрунзенском и Дзержинском районах более чем на 130 млн руб. Подрядчиками выступили производственно-строительная компания «Ремстрой», ООО «Транспортная компания «Восток Запад Транзит» и ООО «ДСК 76».

При этом, как отмечают в прокуратуре, работы на улицах Балтийская, Гоголя, Папанина, Труфанова и Ленинградском проспекте выполнены не были, а на отремонтированных участках была занижена толщина асфальта. Вопреки некачественно-выполненным и не сделанным работам, должностные лица МКУ заплатили подрядчикам по контрактам, что повлекло ущерб бюджету в размере 45 млн руб.

Кроме того, «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в прошлом году заключило контракт с ООО «ЯР-Васанж» на работы по нанесению разметки. Через месяц после выполнения работ разметка стерлась на некоторых участках дорог, однако заказчик не выступил с претензиями к подрядчику. Следствием этого, по мнению прокуратуры, стало причинение ущерба бюджету города на 13 млн руб.

Алла Чижова

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