Проспект Фрунзе в Ярославле отремонтируют на 8 месяцев раньше срока

Ремонт проспекта Фрунзе в Ярославле планируется завершить в сентябре 2023 года, это на 8 месяцев раньше срока, указанного в муниципальном контракте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт проспекта Фрунзе в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт проспекта Фрунзе в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее отмечал «Ъ-Ярославль», капитальный ремонт дорожного полотна проспекта начался 15 мая 2023 года. Муниципальный контракт стоимостью 165,2 млн руб. заключен с АО «РУМСР» из Рыбинска. Изначально предполагалось, что участок проспекта от перекрестка с Московским проспектом до пересечения с улицей Колмогорова будет отремонтирован до мая 2024 года.

Однако, в мэрии сообщили, что 2 июня подрядчик уже приступил к асфальтировке дороги, и все работы на участке планируется завершить не в 2024 году, а в сентябре 2023-го. Помимо замены асфальта, на дороге поставят 175 новых люков и нанесут новую разметку. Площадь ремонтируемого участка составила почти 54 тыс. кв. м.

«Проблема с асфальтовым покрытием возникла уже давно, и сейчас мы ее исправляем. После ремонта проспект Фрунзе преобразится, и, думаю, что людям здесь будет комфортно передвигаться»,— заявил зам главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля Владимир Бобков.

Андрей Иванов