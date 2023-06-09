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Власти согласовали снос исторического здания в центре Ярославля

Департамент охраны объектов историко-культурного наследия (ДООКН) Ярославской области согласовали снос здания на Революционном проезде в Ярославле. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в департаменте.

Здание на Революционном проезде, декабрь 2022 год, Ярославль

Здание на Революционном проезде, декабрь 2022 год, Ярославль

Фото: Андрей Иванов

Здание на Революционном проезде, декабрь 2022 год, Ярославль

Фото: Андрей Иванов

Работы по сносу здания были согласованы, потому что ранее оно было исключено из списка выявленных объектов культурного наследия. «Дом доходный Романова», конец XIX в. был включен в список постановлением администрации Ярославской области в 2004 году, но исключен в 2023 году после проведения государственной историко-архитектурной экспертизы. Как установили эксперты, здание в советское время несколько раз перестраивалось и потеряло архитектурную ценность

«В 1939 году при реконструкции здания была существенно искажена планировка здания, демонтированы мезонин и мансарда, изменена конфигурация крыши, утрачены подлинные конструкции сквозного проезда, в том числе фрагментарно сохранившийся арочный проём, конструкция которого нарушена так значительно, что уже не может выполнять несущую функцию»— считают в департаменте.

По мнению областных властей, фасады здания потеряли архитектурно-художественную ценность, а сведений о связи дома с историческими событиями или личностями не выявлено.

В октябре 2022 года на фасаде появились баннеры с фотогалереей ролей актера Леонида Куравлева, а в начале декабря на объекте произошел пожар, горела кровля здания на площади в 150 кв.м. В департаменте не стали связывать лишение здания статуса объекта культурного наследия и его состояние после пожара.

«Основанием для исключения здания из перечня выявленных объектов культурного наследия послужило объективное отсутствие историко-архитектурной ценности здания, а не его текущее состояние»,— сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия.

Дом на Революционном проезде начали сносить 4 июня, об этом в социальных сетях сообщили градозащитники. Окончательные сроки разбора здания не называются.

Алла Чижова

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