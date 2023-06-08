В Ярославской области арестованному за финансирование экстремизма член-корру РАН разрешили прогулки

Переславский районный суд Ярославской области продлил срок домашнего ареста член-корреспонденту Российского академии наук, доктору физико-математических наук Сергею Абрамову. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», главный научный сотрудник Института программных систем им. А.К. Айламазяна Сергей Абрамов обвиняется в финансировании экстремизма. Член-корреспондент Российской академии наук был задержан в середине апреля, по данным источника «Ъ-Ярославль» ученого обвиняют в переводе денег одной из запрещенных в России организаций.

7 июня Переславский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении для господина Абрамова действующей меры пресечения и удовлетворил его.

«Постановлением Переславского районного суда Ярославской области от 7 июня 2023 года продлен срок домашнего ареста в отношении Сергея Абрамова до 10 августа 2023 года. Судом разрешены обвиняемому ежедневные прогулки длительностью не более 2-х часов»,— отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Андрей Иванов