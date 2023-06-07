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Ярославская птицефабрика запустит цех по производству сома и форели

ООО «Ярославский бройлер» намерено запустить цеха по выращиванию клариевого сома и форели с последующий переработкой рыбы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов в своем телеграм-канале.

Фото: Валерий Холодов, телеграм-канал

Фото: Валерий Холодов, телеграм-канал

Первый цех будет запущен 29 июня в Рыбинском районе Ярославской области. Всего под выращивание и переработку рыбы птицефабрика намерена отдать 7 зданий, из них 4 под форель и три— под сома.

Планируется, что производственная мощность цеха по переработке составит 2 тоннывсутки. При этом сообщается, что производство в год будет составлять до 700 тонн рыбы с дальнейшей переработкой. Стоимость инвестпроекта может составить 700 млн руб.

Алла Чижова

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