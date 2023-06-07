Фельдшер «Скорой помощи» в Рыбинске погиб в ДТП с троллейбусом

В Рыбинске Ярославской области столкнулись троллейбус и мотоцикл «Хонда», водитель байка погиб. Об аварии сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: vk.com / Это случилось в Рыбинске Место происшествия

Фото: vk.com / Это случилось в Рыбинске

ДТП произошло в 16:27 6 июня на проспекте генерала Батова. Мотоциклист не справился с управлением и «Хонду» занесло под троллейбус. Мужчина погиб. Он работал на станции «Скорой помощи» в Рыбинске.

«Администрация ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф" приносит глубочайшие соболезнования рыбинским коллегам, родным и близким погибшего в ДТП (6.06.2023г.) фельдшера»,— говорится в официальном сообщении областной станции скорой медицинской помощи.