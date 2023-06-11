Мэр Ярославля оценил высотность застройки на Октябрьской площади

Действующие «Правила землепользования и застройки» допускают на Октябрьской площади высотность многоквартирных домов до 75 метров. Мэр Ярославля Артем Молчанов в интервью изданию Ярньюс прокомментировал продажу недостроя, который ярославцы называют «Мордор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой на Октябрьской площади

Фото: мэрия Ярославля Недострой на Октябрьской площади

Фото: мэрия Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», земельный участок и недострой на Октябрьской площади продают за 277 млн руб. Торги пройдут 12 июля. Вид использования участка разрешает здесь высотное строительство. По словам мэра решать будущему собственнику участка в 4767 кв. м.

«Возможность строительства на участке, как и возможность использования участка с одним или несколькими из установленных видов разрешенного использования земельного участка, будет определена потенциальным правообладателем земельного участка и объекта незавершенного строительства в рамках проектирования перед получением разрешения на строительство»,— сказал Артем Молчанов.

Но контроль со стороны властей в любом случае будет. Прежде всего, на стадии госэкспертизы возможного МКД и выдачи разрешения на строительство. Хотя действующие в городе «Правила землепользования и застройки» высотность данного места уже регламентировали.

«Действующие ПЗЗ предусматривают для зоны, где находится участок, максимальную высоту до 75 метров для МКД. В любом случае разрешение на строительство выдается на основании проектной документации, которая подлежит экспертизе в обязательном порядке»,— пояснил Артем Молчанов.

Андрей Иванов